Stiri pe aceeasi tema

- Lotul județean ce a reprezentat Neamțul la etapa naționala a olimpiadei de limbi clasice a fost format din șapte elevi, trei au concurat la limba greaca veche și patru la limba latina. Naționala de limbi clasice a avut loc la Timișoara, in perioada 25-28 aprilie. S-au intors acasa cu mențiuni la greaca…

- O veritabila nebunie muzicala s-a declanșat la sfarșitul saptamanii trecute pe malul Begai, in Timișoara, cu ocazia unui nou spectacol – maraton susținut de membrii formației sarbești Band Vostok la Porto Arte, care și de aceasta data a reușit sa creeze o atmosfera de nota zece. Muzicienii din orașul…

- Cu 10.101 locuri in tribune, gazon natural și dotari ultramoderne, stadionul va fi de categoria 4, in conformitate cu cerințele UEFA și IFAB și va putea gazdui inclusiv competiții internaționale.

- Dupa ce s-a antrenat pe unde a putut si a fost „exilata” pentru un joc oficial si la Arad, echipa de baschet a Timisoarei a revenit in fine, acasa, intr-o atmosfera frumosa cu multi spectatori, in meciul al doilea din seria de supravietuire 3 din 5 contra Ploiestiului. Timisoara a impresionat in defensiva,…

- Autoritațile au anunțat ca focarul, care a provocat zeci de imbolnaviri in randul elevilor și al profesorilor, saptamana trecuta, a fost inchis. Direcția de Sanatate Publica a anunțat ca analizele de la Institutul Cantacuzino au confirmat prezența norovirusului in majoritatea probelor de scaun recoltate.…

- Daniela Pruteanu, eleva in clasa a 12-a la Liceul Teoretic “Henri Coanda” din Bacau, a adus bucurie și mandrie școlii sale obținand recent Premiul I la prestigiosul concurs internațional de limba franceza “La Pleiade”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara.…

- Pierderea vederii, stopata printr-o intervenție cu laser, la Spitalul CF Timișoara. Degenerescența maculara poate fi tratata prin chirurgie laser, la Spitalul CF Timișoara. "Este o procedura rapida și nedureroasa care stopeaza scurgerea...

- Intr-o perioada in care sportul este lasat in colt in Timisoara, chiar daca suntem aproape de campanie, timpul in care ni se promit cate in luna si stele, sunt si echipe, impreuna cu colective de parinti si antrenori, plus mai ales copii, care refuza sa cedeze. Voleiul, acest sport uitat de lume, nu…