Atletul Ihnatiuc Andrei legitimat și antrenat la CSS Radauti de Roșcaneanu Bogdan a cucerit doua titluri de campion național la Campionatele Naționale (Under 20). Sambata și Duminica 19-20 martie la Bucuresți a avut loc Finala Campionatului Național U 20, iar la finalul competiției sportivul radațean a caștigat doua titluri de campion național in probele de […]