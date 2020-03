Stiri pe aceeasi tema

- In martie 1970, Dinamo Bacau se duela cu Arsenal Londra pentru calificarea in semifinalele Cupei Europene a Targurilor, actuala Europa League. Pana atunci, nicio echipa romaneasca nu reușise sa ajunga intr-atat de departe intr-o cupa europeana. Bacauanii au pierdut net „dubla” cu Arsenal, viitoarea…

- Un numar de 433 de persoane au fost confirmate, pana in prezent, cu noul coronavirus, in Romania, iar doua persoane au decedat, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, 64 au fost declarate vindecate si externate – 47 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 Craiova, una la Iasi,…

- Doua mașini de Politie s-au tamponat, astazi, in jurul orelor 11:30, in localitatea Zemes. Este vorba de un autoturism Dacia Logan apartinand Ministerului Afacaerilor Interne și un autoturism Dacia Logan al Poliției locale Zemeș. Nu s-au inregistrat victime, doar avarii minore ale mașinilor. Articolul…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat ca in urma monitorizarii efectuate de catre reprezentantii instituției, impreuna cu reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean – SOF OPERATIV, in data de 9 martie, s-au constatat urmatoarele: • doua persoane aflate in autoizolare la domiciliu de…

- Talent show-ul Next Star revine, la Antena 1, cu un nou și spectaculos sezon. Din 12 martie, de la 20:00, emisiunea prezentata de Dan Negru va aduce pe scena Next Star și in fața telespectatorilor cei mai talentați copii ai Romaniei, dar și un nou juriu. Jurații celui de-al zecelea sezon vor fi: Loredana,…

- Sorții au fost duri cu viitoarea campioana a județului Bacau la fotbal. Conform tragerii la sorți desfașurata ieri, la sediul FRF, la barajul de promovare in Liga a III-a, reprezentanta Bacaului va avea de infruntat campioana Vasluiului. Misiunea se anunța dificila pentru bacauani (fie ei de la AS Suporterilor…

- Pana la reluarea campionatului Ligii a III-a mai sunt trei saptamani. Motiv pentru care cele doua divizionare C ale Bacaului iși intensifica atat pregatirile, cat și jocurile de verificare. Aflata in cantonament la Tarlungeni, lidera Seriei I, Aerostar Bacau și-a programat saptamana aceasta nu mai puțin…

- Vice-lidera Seriei de Bacau i-a transferat de la AS Suporterilor FCM Bacau pe Ramon Gheorghe, Narcis Honea și Alex Negru, iar din Italia, de la US Breno, l-a adus pe Alberto Carrara. Totodata, Gica Penoff i se alatura lui Gabi Bojescu pe banca tehnica FC Dinamo Bacau iși va relua pregatirile pe data…