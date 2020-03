Două măsuri pentru stimularea companiilor, propuse de o instituție de stat Credite pentru capital de lucru și investiții cu zero dobânda temporar, comisioane zero și garanții subvenționate au în vedere autoritațile zilele astea. O instituție, FNGCIMM, a transmis zilele trecute Ministerului Finanțelor doua propuneri pentru a ajuta mediul economic încercat de noul coronavirus. Conform oficialului Fondului, bancile ar putea sa-și ajusteze și ele costurile în jos.



Propunerile FNGCIMM transmise Ministerului Finanțelor care ar putea intra în vigoare privind creditele pentru IMM-uri (click)



Pe marginea documentului menționat mai sus,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- (foto: Pexels) Universitatea „Ovidius” din Constanța nu iși suspenda inca activitatea, dar incearca sa faca o tranziție la cursurile susținute online, conform unei hotarari adoptate marți de Senatul Universitații: „In ședința de astazi, 10.03.2020, Senatul UOC a aprobat, la propunerea Consiliului de…

- Dosarele pentru achiziția de locuințe prin programul Prima Casa pot fi depuse. Bancile participante Romanii care vor sa-și cumpere o locuința cu garanții de la stat pot depune dosarele in programul Prima Casa 2020. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunță…

- Euroins Romania Asigurare Reasigurare a discutat deja cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) propunerile pentru noii membri ai Consiliului de Administratie, iar pe 16 martie 2020 va avea loc Adunarea Generala pentru a fi ales noul CA, informeaza joi compania de asigurari. "In ceea ce priveste…

- Potrivit propunerii PNL, "persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 90 de zile inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care au avut…

- Ministrul Finanțelor Florin Cîțu va solicita CSAT sa declare informatizarea ANAF și a Ministerului Finanțelor proiecte de importanța naționala, pentru a putea fi realizate prin încredințare directa, cît mai repede, transmite Mediafax.CSAT este modul în care ministrul încerca…

- Directorul general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Alexandru Ivan, a demisionat din functie, dar va ramane la conducerea companiei inca 30 de zile, fiind in perioada de preaviz, au informat, vineri, reprezentantii companiei. "In data de 16 ianuarie 2020, in cadrul…

- Va prezentam in exclusivitate propunerile privind noua componenta a Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Aeroportul de la Mihail Kogalniceanu. Modificarile pe criterii politice au fost dictate de ministrul de resort, Lucian Bode.Iata propunerile:Bogdan Artagea ndash; directorul aeroportului…

- Blocul Național Sindical greșește când arata ca nu este de acord cu majorarea contribuțiilor la Pilonul 2 de pensii, reiese din declarațiile lui Cristian Paun, profesor la Academia de Studii Economice (ASE) și consilier onorific al premierului Ludovic Orban. Potrivit acestuia, Pilonul 1 este tot…