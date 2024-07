Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident rutier pe Calea Clujului din OradeaMiercuri, pe Calea Clujului din Oradea, un accident rutier a dus la avarierea a trei mașini și la transportarea unei persoane la spital. Incidentul a fost raportat la pranz printr-un apel la numarul de urgența 112.Comisarul șef Alina Farcuța, purtator…

- Accident violent la Singerei. Un automobil de model Volkswagen s-a izbit intr-un Renault, in apropiere de orașul Biruința. Conform Poliției, in urma impactului, trei persoane au fost transportate la spital.

- Accident mortal pe o șosea din judetul Botosani. Un motociclist in varsta de 35 de ani a murit dupa ce s-a lovit de un autoturism și a fost aruncat la zeci de metri distanta. Mașina, in care se aflau doua femei, o mama și fiica ei, era condusa de tanara in varsta de 21 de ani. Ambele au avut nevoie…

- O polițista din județul Galați a fost implicata intr-un scandal cu batai, urmariri auto și o tamponare. Incidentul a avut loc miercuri seara, in localitatea Smardan. Tanara de 20 de ani era in afara serviciului atunci cand a intrat in conflict cu un barbat de 53 de ani, din aceeași localitate. Se pare…

- Un accident grav a avut loc in Vrancea. Trei autoturisme s-au lovit din plin, iar in urma impactului, mai multe persoane au ajuns in stare grava la spital. Autoritațile au intervenit cu mai multe autospeciale și ambulanțe SMURD pentru a-i salva pe cei raniți.

- Cel puțin 100 de persoane au suferit toxiinfecții alimentare dupa ce au mancat preparatele servite la o nunta din Mexic. Imagini cutremuratoare, cu oameni agonizand, au fost postate pe TikTok, insa clipurile au fost eliminate de pe rețeaua sociala. Aproximativ 80 de persoane erau intr-o stare atat de…

- GRAV… In cursul acestei dimineți, in jurul orei 3:30, mai multe echipaje de salvatori din cadrul ISU și al Serviciului Județean de Ambulanța au intervenit la un accident sesizat pe raza localitații Livovaț. O mașina in care se aflau patru persoane se izbise de un cap de podeț și s-a rasturnat. Cele…