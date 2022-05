Doua masini au luat foc in Timisoara dupa ce s-au izbit. Pasagerii s-au evacuat la limita (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in noaptea de vineri spre sambata, in zona centrala a Timișoarei, pe bulevardul Take Ionescu. Din cauza neatenției, un șofer de 21 de ani, aflant intr-o mașina cu alți trei tineri, s-a izbit de un alt autovehicul care oprise la un semafor. In urma impactului, mașina a luat foc.…

- La inceputul lunii aprilie, imaginile infioratoare ale unui accident petrecut in parcarea subterana a unui mall bucureștean starneau sute de reacții pe internet. Un SUV a intrat, cu viteza, in lateralul unei mașini care cauta ieșirea spre strada. Tanara de 29 de ani de pe locul din dreapta, soția șoferului,…

- Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost surprins de radar conducand cu o viteza peste limita legala pe DN 69, șoseaua care leaga Timișoara de Arad. Fostul edil-șef s-a ales cu permisul suspendat pentru trei luni și, potrivit Codului Rutier, șoferii…

- Accident grav in județul Arad, in apropierea localitații Șagu. Doua persoane au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac și apoi a luat foc, informeaza Observatornews . Un tanar, de 19 de ani, și iubita acestuia, de 45 de ani, au murit dupa ce mașina lor s-a izbit de un copac și…

- Baschetbaliștii de la SCM OHMA Timisoara s-au alaturat jucatorilor de padel, sambata, in a doua zi a etapei a treia a Ligii Cluburilor de Padel, competiție care are loc in aceste zile in orașul de pe Bega, reunind cele mai bune și premiate echipe de padel din Romania, Republica Moldova și SerbiaCampionii…

- Dupa ani și ani de promisiuni, s-a lansat intr-un final licitația pentru reabilitarea fațadelor Palatului Poștelor din Timișoara. Vor fi restaurate ornamentele, tamplaria, acoperișul. Va fi instalat și un sistem de iluminat. Totul pentru aproape 2,5 milioane de euro.

- Timișorenii vor putea inchiria din nou, gratuit, din 1 martie, bicicletele societații de transport public. Peste 300 de biciclete vor fi puse la dispoziția celor care doresc sa le foloseasca drept alternativa de transport in Timișoara, au transmis reprezentanții STPT. Vehiculele pe doua roți au fost…