- Mega Image reduce prețurile la peste o mie de produse și stopeaza orice creșteri de prețuri la raft pentru toate produsele din portofoliul sau, cel puțin pana la finalul lunii aprilie, potrivit unui comunicat de presa al companiei. Lanțul de magazine Mega Image va opera reduceri de prețuri la peste…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune ca, din cauza pandemiei de coronavirus alimentele din import se gasesc mai greu, iar prețul acestora a crescut considerabil, scrie RFI.Ministrul Agriculturii spune ca epidemia de coronavirus are efecte asupra producatorilor agricoli ”Sunt mai multe tipuri de…

- In supermarketuri ar putea ajunge mai multa marfa proaspata, romaneasca. Este dorința ministrului Agriculturii care spune ca producatorii pot profita de pe urma problemelor aparute la import din cauza pandemiei de coronavirus.

- In vremuri de criza, declanșata de noul coronavirus, campioana Germaniei Bayern Munchen a stopat negocierile cu jucatorii pe care-i dorește. Cel mai proeminent caz, Leroy Sane (24 de ani), de la Manchester City. Cel mai mare și mai important club al Germaniei, Bayern Munchen, iși schimba radical strategia…

- In contextul extinderii masurilor luate pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus Covid-19, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inceput o ampla campanie de verificare a modului in care acestea sunt

- Majorarile de preturi semnalate in cazul unor categorii de produse nu sunt generate de retelele de comert, arata Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR), intr-un comunicat remis MEDIAFAX."Respectam, in acelasi timp, toate recomandarile, comunicam si ne coordonam cu toate autoritatile…