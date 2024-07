Două mărci de automobile italiene ajung în mâna Chinei? Se spune ca guvernul italian este pe punctul de a recupera de la grupul Stellantis doua branduri pentru a le vinde Chinei. Potrivit Il Sole 24 Ore, ideea executivului este de a prelua aceste marci auto italiene bine cunoscute, care nu mai sunt favorizate de ani de zile, și de a le vinde producatorilor chinezi. […] The post Doua marci de automobile italiene ajung in mana Chinei? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua marci auto italiene, care au oprit productia in anii 1990, ar putea fi oferite chinezilor, guvernul italian analizand posibilitatea sa preia prin lege aceste marci de la grupul auto Stellantis si sa le ofere unor companii chineze pentru a le incuraja sa construiasca uzine in Italia, potrivit Reuters.…

- Doua companii italiene de lux platesc sume infime pentru confecționarea poșetelor atat de populare, care se vand cu amanuntul cu mii de dolari, arata o ancheta ampla a autoritaților italiene.

- In 2019, comuna Sambuca di Sicilia, din Provincia Agrigento localizata in sudul Italiei, a devenit virala pentru ca a vandut case cu doar 1 euro. Dupa ce s-a bucurat de vanzari de succes in 2019 și 2021, Sambuca di Sicilia scoate la licitație un nou lot de case ieftine, cu doar 3 euro, informeaza Euronews.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski dezvaluie ca omologul sau chinez Xi Jinping i-”a dat cuvantul sau” ca Beijingul nu va vinde armament Rusiei”, relateaza AFP. ”Am discutat la telefon cu liderul Chinei. El mi-a spus cp nu va vinde arme Rusiei.

- Gigantul chinez de comert electronic Alibaba isi intensifica expansiunea globala cu noi servicii menite sa atraga intreprinderile mici din SUA si Europa, relateaza CNBC. Alibaba.com – platforma business-to-business a companiei care vinde companiilor din afara Chinei –lanseaza ”Alibaba Guaranteed” pentru…

- Politia italiana a sechestrat 134 de automobile Fiat importate, pe motiv ca abtibildul cu culorile drapelului de pe portierele lor ar putea da o impresie gresita cu privire la originea acestora.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mai multe automobile, printre care și un Range Rover din 2008, second hand, licitația avand loc in data de 27 Mai, de la ora 11:30. ANAF Dolj scoate la vanzare un Range Rover din 2008, second hand, cu prețul de pornire de 36.300 de lei.…

- Stellantis a ințeles importanța producatorilor de automobile din China, tocmai de aceea a cumparat, anul trecut, 21% din marca asiatica pentru o suma de 1.5 miliarde de euro. Acum, Stellantis aduce Leapmotor in Europa. Pana in 2028, portofoliul va include 6 modele cu zero emisii și prețuri accesibile.…