Doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, puse in aplicare de politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale.

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost duși, joi, de polițiști la inchisoare, dupa ce au fost condamnați definitiv de instanța de judecata. Unul va sta dupa gratii aproape doi ani, iar celalalt peste 4 ani. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, ieri, polițiștii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații…

- La data de 04 iulie a.c., polițiștii au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de instanța pe numele a doi maramureșeni. Un tanar 29 de ani, din comuna Șișești, condamnat la pedeapsa inchisorii de 2 ani și 6 luni detenție, a fost depistat de polițiștii din Baia Sprie…

- Polițiștii din județul Salaj au pus in executare doua mandate de arestare, emițand ordine de incarcerare pentru doi barbați condamnați pentru savarșirea infracțiunii de vatamare corporala in zilele de 19 și 20 iunie. In data de 19 iunie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reținut un…

- Pornind de la omorul din data de 31 ianuarie 2024, comis asupra unui cetațean afgan, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au continuat cercetarile și s-au…

- Asta-noapte, la ora 00.15, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat o persoana urmarita național din data de 09 mai a.c. Este vorba despre un tanar de 30 de ani, pe numele caruia Judecatoria Baia Mare a emis la data de 08 mai a.c. mandat de executare a pedepsei inchisorii. Tanarul…

- Mandat de executare a pedepsei inchisorii pus in aplicare de polițiști Ieri, 02 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Gherla. Polițiștii au depistat un tanar de 31 ani, cu domiciliul…

- Marți, 30 aprilie 2024, polițiștii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba au depistat și reținut un tanar de 22 de ani, din Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de…

- La data de 9 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au identificat o femeie de 32 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesoarea unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis la data de 9 aprilie 2024, de Judecatoria…