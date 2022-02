Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de control ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti (CPCMB) au aplicat amenzi contraventionale de 49000 de lei in urma unor controale efectuate in doua supermarketuri din comuna Magurele, judetul Ilfov – Mega Image si Penny -, si intr-un magazin Mega Image…

- Pe langa amenda a fost propusa sanctiunea complementara de inchidere temporara a unitatii, pe o durata de cel mult 6 luni, pentru unul dintre cele doua magazine.Acestora li s-au adaugat masuri complementare de: oprirea definitiva de la comercializare si retragerea din circuitul consumului uman a produselor…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au dat amenzi in valoare totala de 49.000 de lei, dupa controale in magazine Mega Image si Penny din Magurele si din Sectorul 3 al Capitalei. Acolo au fost gasite la vanzare fructe si legume cu mucegai, produse expirate, iar vitrinele erau murdare ori deteriorate.…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au dat amenzi in valoare totala de 49.000 de lei, dupa controale in magazine Mega Image si Penny din Magurele si din Sectorul 3 al Capitalei. Acolo au fost gasite la vanzare fructe si legume cu mucegai, produse expirate, iar vitrinele erau murdare ori deteriorate.…

- Potrivit Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), echipe ale Comisariatului pentru Protectia Cosumatorilor al Municipiului Bucuresti (CPCMB) au facut controale in doua supermarketuri Mega Image si Penny din comuna Magurele, judetul Ilfov, si un magazin Mega Image din sectorul 3…

- Un supermarket din București a fost inchis temporar in urma unui control al comisarilor de la Protecția Consumatorilor. De asemenea, raioanele alimentare din doua supermarketuri din comuna Magurele au activitatea suspendata din cauza numeroaselor nereguli descoperite in interior. Echipele…

- De asta data, echipele de control ale Comisariatului pentru Protecția Cosumatorilor al Municipiului București (CPCMB) au fost prezente in doua supermarketuri din comuna Magurele, județul Ilfov, Mega Image și Penny, și un magazin Mega Image din sectorul 3 al Capitalei. Pentru neregulile constatate aici…

- Amenda de 350.000 de lei pentru Lidl, din partea ANPC. Ce abateri au fost constatate in urma controlului Amenda de 350.000 de lei pentru Lidl, din partea ANPC. Ce abateri au fost constatate in urma controlului ANPC a amendat lanțul de supermarketuri Lidl, cu suma de 350.000 de lei, in urma constatarii…