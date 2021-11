Stiri pe aceeasi tema

- Centrul comercial Kaufland din municipiul Campina a fost amendat, miercuri, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, dupa montarea unor separatoare mobile pentru a permite accesul persoanelor care nu detin certificat verde doar in supermarket, nu si in magazinele din galeria comerciala.…

- 7 magazine ale lanțurilor Penny, Profi, Lidl și Carrefour au fost amendate de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor. Controalele intrerpinse de echipele de control reunite ale Comisariatelor Regionale pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov și Prahova,…

- Noua suflete intr-o camera, singura in care exista soba. Pana la frig, familia Iamandi se lupta cu COVID-19. Cu simptomele, dar și cu lipsurile financiare pe care le implica carantinarea ambilor parinți. O alta lupta se da cu lipsa de informații, care ii face reticenți in privința vaccinarii. Liliana,…

- RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 11.10.2021 CALUGARENI 24.41 PAULESTI 12.14 POIENARII BURCHII 12.14 BLEJOI 11.13 OLARI 10.85 ORAS SLANIC 10.53 BERCENI 10.35 COCORASTII MISLII 9.82 TELEGA 9.38 ORAS BAICOI 9.27 GURA VADULUI 9.25 MUNICIPIUL CAMPINA 9.21 MUNICIPIUL…