Stiri pe aceeasi tema

- Un efect neașteptat pe care pandemia de coronavirus il are asupra oamenilor sunt visele intense, cu detalii vivide. Mai mulți oameni au impartașit pe rețelele de social media experiențele lor legate de visele bizare pe care le au in timpul pandemiei. Ba mai mult, pe Twitter sunt zeci de postari cu hashtag-ul…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat miercuri ca, incepand cu 1 mai, introduce masuri aditionale de igiena, astfel ca echipajul, precum si pasagerii vor avea obligatia sa poarte masti pe tot parcursul zborului, revistele de la bord vor fi eliminate si se incurajeaza plata cu mijloace contactless…

- REȘIȚA – Cat de mult s-ar da acum refresh la viața reala și cați muguri noi ne-am pune pe ganduri vechi… este concluzia pe care am tras-o citind in ultima vreme fel și fel de postari, trairi, sfaturi, experiențe impartașite de fel și fel de oameni direct dintre pereții caselor și restricții. Cumva acest…

- Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat vineri, de Izvorul Tamaduirii, legatura permanenta dintre Iisus Hristos și mama Sa.„Daca Hristos este izvorul vieții noastre și izvorul vieții fara de moarte, și Maica Domnului este izvor al tamaduirilor”, potrivit basilica.ro. Citește…

- Ziua comemorarii Holocaustului și Marșul vieții, cel care in fiecare an aduna cel puțin 10 mii de oameni la Auschwitz, vor fi marcate doar in spațiul virtual. Ceremonii, testimoniale, placuțe comemorative scrise on-line, toate vor aduna mult mai mulți oameni decat atunci cand participanții se puteau…

- Doua fete și 7 baieți participa la turneul preolimpic de la Londra. Romania nu are pana acum niciun pugilist calificat la Tokyo. "Este competiția vieții noastre, cea mai importanta din viața unui sportiv. Este de totul sau nimic, pe viața și pe moarte. ...

- Avionul zbura vineri spre Bangkok si a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul Vnukovo, din vestul Moscovei, a transmis agentia Tass, citata de Reuters. Echipajul a raportat problema dupa ce intrase in spatiul aerian kazah, astfel ca Boeing-ul 777 s-a intors spre capitala Rusiei.…