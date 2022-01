​Două lucruri pe care trebuie să le facă Adrian Câciu în primul trimestru, ce țin de reorganizarea instituției Anul trecut s-a tot tras de timp în privința anumitor lucruri ce trebuiau rezolvate, de fapt, de mai multa vreme. Cea mai importanta este trecerea Direcției de Soluționare a Contestațiilor la Ministerul Finanțelor care va ajuta mult mediul de afaceri. Cealalta este mai noua, respectiv Legea prin care Vama devine instituție separata de ANAF. Aceste lucruri vor trebui rezolvate în primul trimestru prin reorganizarea Ministerului Finanțelor și ANAF.

1. Direcția de Soluționare a Contestațiilor la Ministerul Finanțelor ar rezolva multe probleme cu care se confrunta contribuabilii

