Două lucrări de Adrian Ghenie, adjudecate la Sotheby's Hong Kong. Cu ce sumă Doua lucrari realizate de artistul roman Adrian Ghenie – "Self-Portrait in 1945" si "The Trip" – au fost adjudecate la Sotheby's Hong Kong, pentru suma totala de 6,20 de milioane de euro. "Self-Portrait in 1945" este un ulei pe panza semnat si datat 2015 si provine din Nicodim Gallery, Los Angeles. Lucrarea a fost cumparata in final cu 1,15 milioane de euro. "The Trip", tot ulei pe panza, este semnat si datat 2016 si privine dintr-o colectie privata. Panza a fost adjudecata la 5,14 milioane de euro. Lucrarea "Self-Portrait as Vincent Van Gogh", semnata de artistul roman Adrian Ghenie, a fost vanduta…

