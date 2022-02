Două locuinţe au ars de la un scurtcircuit ■ pompierii au luptat cu flacarile timp de 4 ore ■ proprietara, o septuagenara, a suferit un atac de panica cind si-a vazut agoniseala de-o viata in flacari ■ Un puternic incendiu provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric a transformat in scrum doua locuinte din localitatea Borlesti. Incendiul devastator a fost amplificat de […] Articolul Doua locuinte au ars de la un scurtcircuit apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, ma preumblam cu treburi marunte, singurele existente prin Piatra, neavand intentia, din aceasta pricina, de a cauta nod in papura, dar am descoperit la un moment dat un astfel de nod. Nodul era materializat sub forma unui afis la vedere, plasat pe peretele unei cladiri aflate intr-un…

- ■ bunicii care incaseaza pensiile prin cont bancat isi pot ridica banii de astazi ■ cu incepere din acest, an punctul de pensie este mai mare cu 10 procente si a ajuns la 1.586 de lei ■ Nemtenii care incaseaza pensia prin cont bancar isi pot ridica banii. Viramentele au fost facute deja de Casa […]…

- ■ rata de infectare in Neamt este sub 3 la mia de locuitori, iar in judet de 0,79 la mie ■ testarea elevilor nu se poate face saptamina aceasta ■ Conducerea Inspectoratului Scolar al Neamt a anuntat ca de luni, 10 ianuarie, toate unitatile scolare din judet vor functiona cu elevii in banci. „Este bine…

- Un eveniment tragic a avut loc in noaptea de 31 decembrie 2021/1 ianuarie 2022, intr-un incendiu pierzindu-si viata un nonagenar. Nenorocirea s-a intimplat la Piriul Pintei, comuna Borca, apelul pentru ajutor la 112, fiind inregistrat in jurul orei 00:15. Incendiul s-a manifestat in interiorul unei…

- 2022 a inceput sub semnul accidentele rutiere, pe doi si trei ianuarie inregistrandu-se doua astfel de evenimente nedorite, soldate cu trei victime. Primul dintre acestea s-a produs pe 2 ianurie, pe DN2, in Tupilati, fiind comis de un sofer de 18 ani. „La data de 2 ianuarie a.c., in jurul orei 16.50,…

- ■ cercetarile pentru stabilirea cauzei uriasului incendiu de pe Pietricica nu au fost finalizate ■ politistii si procurorii au intocmit un dosar penal pentru distrugere din culpa ■ Incendiul de mari proportii, care a cuprins, in noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie 2021, culmea Pietricica, a fost…

- ■ in primele opt luni ale anului, numarul incendiilor la locuinte a crescut cu 9,4%, fata de 2020 ■ se recomanda mare atentie si verificarea periodica a instalatiilor electrice ■ Defectiunile aparute la instalatiile electrice au cauzat in primele opt luni ale anului aproximativ 27% dintre incendiile…

- ■ doua astfel de evenimente au avut loc in Neamt intr-o singura zi ■ in ambele cazuri de vina a fost un scurtcircuit electric ■ pagubele produse sint considerabile ■ alte incendii au fost cauzate de cosurile de fum defecte ■ Doua locuinte din judetul Neamt au fost distruse de foc intr-o singura zi,…