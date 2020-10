Stiri pe aceeasi tema

- CJSU Cluj a cerut joi seara autoritaților centrale instituirea carantinei in comunele clujene Sic și Savadisla, unde rata de incidența cumulata a cazurilor de Covid a ajuns la 8,73 la mia de locuitori, respectiv la 6,3 la mia de locuitori, informeaza Mediafax.Decizia a fost luata in ședința…

- Aand in vedere situația epidemiologica din comunele Sic și Savadisla generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 8,73 cazuri la 1000 de locuitori in comuna Sic, respectiv 6,30 cazuri la 1000 de locuitori in comuna Savadisla, riscul…

- Judetul Cluj intra si el in scenariul rosu dupa București si Alba: rata de infectare a urcat la 3,05 la mia de locuitori. Prefectul de Cluj, Mircea Abrudan, a vorbit la Digi24 despre masurile care vor fi luate in județ.

- Politistii si jandarmii damboviteni au aplicat sanctiuni, sub forma de amenzi sau avertismente, in baza Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, localnicilor din satul Dobra, care se afla in carantina si unde rata de infectare calculata pentru…

- Un barbat aflat in carantina in Coreea de Sud, din cauza pandemiei de coronavirus, a scapat dupa ce a sapat o groapa pe sub un zid de la o unitate guvernamentala din Seul, au anunțat, miercuri, autoritaților sanitare din țara asiatica, citate de CNN. Oficialul din domeniul sanitar Son Young-rae a declarat…

- Pana acum, in Madrid sunt 21 de focare active de COVID-19 si peste 200.000 de infectari depistate in ultima saptamana. 68% din cazurile depistate sunt persoane cu varste cuprinse intre 15 si 59 ani. Locuitorii Madridului sunt la un pas de a ajunge din nou in carantina generala si multi dintre…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a decis sa puna in carantina patru localitati in care exista focare de COVID-19, respectiv Gurahont, Bontesti, Seleus si Moroda. The post Patru localitați din vestul țarii au intrat in carantina din cauza numarului mare de imbolnaviri cu coronavirus…

