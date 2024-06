Doua licitații vor fi organizate pentru lucrarile de realizare ale Drumului Expres Targu Jiu – Craiova. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. O prima licitație este deja in pregatire și va fi lansata in scurt timp. Aceasta vizeaza tronsonul Craiova – Filiași. Aceasta va avea regim de autostrada. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va lansa in circa o luna licitația pentru proiectare și execuție a lucrarilor la tronsonul Filiași – Targu Jiu. Acesta va fi imparțit in 6 loturi. Deja putem sa vorbim de etapa licitațiilor. Tronsonul Craiova…