- Rata cumulata de promovare la Bacalaureat inainte de contestatii este de 67,8%, in crestere cu aproximativ 5% fata de aceeasi etapa de afisare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut – 62,9%, a informat, luni, Ministerul Educatiei. Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutie, pentru promotia…

- Un numar de 112 absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, la jumatate fața de 2020, insa rata de promovare, inainte de contestații este de 67,8%, in creștere cu aproape 5% fața de...

- In județul Alba, in acest an, doar un singur liceu este cu rata de promovare de 100% la Bacalaureat 2021. Este vorba despre Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”, care conduce clasamentul celor mai bune rezultate la examen. Vezi și REZULTATE BACALAUREAT 2021 in ALBA: CINCI medii de 10 la examen,…

- Rata de promovare a examenului de Bacalaureat 2021 in Alba, inainte de contestatii, este de 72,71%, mai mare fata de cea de anul trecut (69,07%), dupa publicarea rezultatelor la examen. Sunt cinci medii de 10. Comparativ, anul trecut rata de promovare inainte de contestatii era de 69,07% și au fost…

- CHIȘINAU, 27 iun - Sputnik. Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii anunța ca rata de promovare a examenelor de Bacalaureat este in acest an de 72,33%. Adica, 11 727 de candidați din totalul de 16 213 au susținut toate probele. Chiar daca am avut un an pandemic, dificil pentru elevi și profesori,…

- Vineri, 11 iunie 2021, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, s-a desfașurat ședința de lucru organizata de Biroul de invațamant liceal agricol cu directorii unitaților de invațamant liceal agricol.

- Manageri ai mai multor instituții de invațamint liceal din capitala se pronunța pentru desfașurarea in anul curent a examenului de bacalaureat. In același timp, unii directori admit ca exista riscuri de infectare cu COVID-19 și ca e posibil ca unii elevi sa nu poata veni la toate testele examenului…

