Două laboratoare de cercetare promit 72 de milioane de doze de vaccin Canadei: 'Este sigur şi eficient' Laboratorul francez Sanofi si cel britanic GSK au promis pana la 72 de milioane de doze din vaccinul contra Covid-19 guvernului canadian, care a semnat deja acorduri asemanatoare cu mai multe laboratoare americane, anunta AFP. Cele doua societati, care asigura ca vaccinul lor ar putea fi autorizat din primul semestru al anului 2021, au lansat la inceputul lui septembrie studii clinice pe om la care 440 de participanti sunt in curs de recrutare, informeaza News.ro. "Pentru a depasi o criza sanitara de aceasta amploare, parteneriatele sunt esentiale. Suntem recunoscatori Canadei pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

