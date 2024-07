Stiri pe aceeasi tema

- In apartamentul unui sibian, politistii au descoperit 43 de plante de canabis agațate pe umerașe pe dulapul din sufragerie. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul, care acum e cercetat pentru trafic de droguri de risc, e acuzat ca, in 2024, ar fi inființat și dezvoltat o cultura…

- Doi adolescenti in varsta de 14 ani, originari din Romania, sunt anchetati in Franta pentru moartea unui barbat de circa 50 de ani pe care l-au ranit mortal in momentul in care l-au atacat pentru a-i fura geanta. Faptele s-au petrecut miercuri seara, pe o strada din Rennes, in nord-vestul tarii, a aflat…

- Un barbat de 54 de ani s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins in weekend, de jandarmi, cu droguri asupra sa. Se pare ca incidentul a avut loc pe Pietonalul Liviu Rebreanu, chiar in timpul meciului Romaniei cu Belgia. Un barbat de 54 de ani a ales sa se relaxeze, sambata seara, la meciul Romaniei…

- Politistii au efectuat in perioada 7-20 iunie un numar de 189 de perchezitii domiciliare si 14 actiuni de prindere in flagrant delict, in urma carora au fost confiscate 11,8 kilograme de canabis, 402 grame de cocaina si 24,4 kilograme de alte droguri. Citește și Asociatia „Tales of Angels”, invitata…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au pus in executare, vineri, 14 iunie, 2 mandate de percheziție domiciliara in localitatea Nițchidorf, județul Timiș la o persoana banuita de comiterea…

- Miercuri, 12 iunie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, au efectuat o percheziție la domiciliul unui barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, care este banuit…

- Sapte persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de droguri de risc si mare risc La pecrchezitii, intr-un imobil detinut de liderul grupului in Pucioasa, judetul Dambovita, au fost gasite sase plantatii de canabis formate din…

- Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliara la locuința unui barbat, din comuna Aninoasa, banuit de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. In urma verificarilor realizate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit și ridicat doua arme neletale, un detector de metal și un cartuș…