Pompierii militari au intervenit miercuri in 23 localitați din 12 județe, precum și in Capitala pentru inlaturarea efectelor generate de vremea rea. Mai multe case au fost inundate, iar doua anexe gpospodarești au fost lovite de trasnet. Miercuri, in intervalul orar 07.00-21.00, in contextul manifestarii fenomenelor hidrometeorologice periculoase prognozate, pompierii militari au intervenit in 23 […] Articolul Doua judete din vestul tarii, afectate de ploile de miercuri. Bilantul pagubelor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .