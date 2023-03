Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerilor privind: unanimitate 1. Eliberarea din functie, prin pensionare, a doamnei Tomescu Marioara Carmen, judecator la Curtea de Apel Craiova.2. Eliberarea din functie, prin pensionare,…

- Magistratul Laura Subtirelu, fost procuror sef al Sectiei Judiciare a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, eliberata din functie ca urmare a demisiei, in 2018, si continuandu si de atunci activitatea in cadrul parchetului pe o functie de executie, va iesi la pensie. Procurorul a transmis…

- Magistratul Carmen Duta, judecator al Curtii de Apel Constanta, a iesit oficial la pensie Decretul privind eliberarea sa din functia de magistrat, ca urmare a pensionarii, a fost semnat de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, fiind vorba despre Decretul 1797 2022.Amintim, Sectia pentru Judecatori…

- Magistratul constantean Adina Florea, fost procuror general al Dobrogei si adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, a iesit oficial la pensie, incepand cu data de astazi, 21 decembrie 2022.Amintim, cererea magistratului privind eliberarea din functie ca urmare a pensionarii…

- Sectia pentru judecatori a CSM a decis joi excluderea din magistratura a doua judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti, Daniela Panioglu si Alina Nadia Gulutanu, care l-au condamnat la sase ani inchisoare pentru coruptie pe Lucian Duta, fost presedinte al CNAS. Membrii CSM care au luat aceasta decizie…

- Avand in vedere interesul manifestat de mass media și pentru corecta informare a opiniei publice, Secția pentru judecatori in materie disciplinara aduce la cunoștința ca in ședința de astazi a hotarat excluderea din magistratura a doamnelor judecator PANIOGLU DANIELA și GULUȚANU ALINA - NADIA, din cadrul…