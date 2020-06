Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii tulceni au lichidau mai multe focare de incendiu, intre localitatile Macin si Smardan.In jurul orei 16:00, Sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, puf, plop si lastaris, care se manifesta intre localitatile Macin si Smardan.…

- Pompierii salajeni au fost solicitati sa intervina, pe parcursul zilei de sambata, la mai multe interventii. Datorita conditiilor meteorologice (intensificarilor locale ale vantului) au fost semnalate diverse interventii astfel:– pe strada 22 decembrie din Jibou cateva cabluri de telefonie s-au desprins…

- Pompierii salajeni au fost solicitati sa intervina, pe parcursul zilei de sambata, la mai multe interventii pe raza județului. Dim cauza conditiilor meteorologice anunțate, de altfel,prin codul galben (intensificarilor locale ale vantului), au fost semnalate diverse evenimente ce au necesitat interventii…

- In prima Noapte de Inviere din istorie fara creștini in biserici, peste 5.000 de pompieri au asigurat misiunile de protectie a populației, in ultimele 24 de ore, la nivel național fiind inregistrate 1.202 interventii, salvatorii fiind solicitati pentru stingerea a 148 de incendii, anunța, duminica,…

- ISU Timiș a fost solicitat joi, la ora 14:50, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un autoturism parcat pe Calea Torontalului, Timișoara. La locul intervenției s-au deplasat de urgența 2 autospeciale de stingere și 8 pompieri. La sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta…

- 44 de misiuni au fost gestionate de pompierii militari, in ultimele 24 de ore, la nivel județean. Majoritatea dintre acestea au constat in acordarea asistenței medicale de urgența, pompierii-paramedici acționand in 26 de misiuni. In afara acestor situații, pompierii militari au acționat pentru stingerea…

- Doua femei care au nascut, in ultimele 48 de ore, in Timiș, au fost confirmate cu coronavirus. Primul caz este al unei femei care a venit din Franța și care, inițial, a fost internata la maternitatea Odobescu. Pentru ca avea simptome a fost ținuta in izolator și a fost testata. Aceasta a fost transferata…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri seara, in jurul orei 20.35, pentru lichidarea unui incendiu la un SUV marca BMW... The post Un SUV marca BMW a fost facut scrum in urma unui incendiu la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .