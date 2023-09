Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii suceveni au evacuat 13 persoane dintr-un bloc din localitatea Gura Humorului, in urma unui incendiu in unul dintre apartamente, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, la fata locului au intervenit doua autospeciale de stingere…

- Incendiul inregistrat, luni, la un bloc din municipiul Husi a izbucnit din cauza unui scurtcircuit produs la instalatia electrica improvizata, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Peste 26.000 de persoane au fost evacuate in conditiile in care amplul incendiu izbucnit marti seara pe insula turistica spaniola Tenerife continua sa se extinda, au anuntat sambata serviciile pentru interventii in situatii de urgenta, informeaza AFP, conform Agerpres."Estimari provizorii sugereaza…

- Echipa de pirotehniști din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a fost mobilizata intr-o intervenție delicata in comuna Faraoani. S-a intamplat in urma unui apel la Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, in care se semnala descoperirea unor elemente…

- Gara Burdujeni a fost inundata in urma ploilor abundente și a facut necesara intervenția pompierilor, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Suceava, scrie Agerpres. „In urma precipitasiilor abundente din aceasta dupa amiaza, pompierii militari ai Detasamentului Suceava…

- LA DATORIE… Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al județului Vaslui a intervenit astazi, 9 August a.c., pentru asanarea terenurilor cu muniții ramase neexplodate in localitațile Codaești, Bumbata, Barlad și Vaslui. Caz 1: Un gospodar din localitatea…

- O tamponare violenta, in care au fost implicate doua masini din Suceava, a avut pe DN 15C, care face legatura intre orasele Piatra Neamt si Targu Neamt. Sase victime au fost in acest accident. Nedoritul eveniment a avut loc luni, 7 august 2023, la Cracaoani (Neamț). La ora 7.00, Inspectoratul pentru…