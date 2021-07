Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai intens circulate intersecții din Dudeștii Noi, intre DJ 692A și DC 46, va fi reamenajata de Consiliul Județean Timiș, prin crearea unei girații, in vederea creșterii mobilitații, siguranței și confortului pentru participanții la trafic. De asemenea, soluția tehnica, de girație, va…

- Una dintre cele mai intens circulate intersecții din Dudeștii Noi, intre DJ 692A și DC 46, va fi reamenajata de Consiliul Județean Timiș, prin crearea unei girații pentru creșterea confortului șoferilor. De asemenea, soluția tehnica, de girație, va fi implementata și in cazul intersecției DJ 591C cu…

- Liga sceunda incepe la finele lunii iulie. Va fi un sezon regulat cu 19 etape, apoi conform clasamentului, vor urma partidele din play-off si play-out. SSU Poli si Ripensia si-au afalt programul competitional. „La prima vedere este destul de greu, incepem cu doua deplasari consecutive. Drumuri lungi,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, astazi, de la ora 8.00, se va desfașura un transport agabaritic. Ruta pe care se desfașoara transportul este: Giurgiu Pod PTFGhimpațiAlexandriaCaracal Craiova Podari Maglavit Droberta-Turnu Severin Orșova Caransebeș Lugoj…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe DN 59 Timișoara – Moravița, in zona localitații Șag, o autoutilitara s-a rasturnat pe carosabil. The post Accident in apropiere de Șag, drum blocat! Traficul este deviat prin Parța appeared first on Renasterea banateana…

- Incendiu puternic, in noaptea de sambata spre duminica, la ieșire din Șag spre Deta. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce fabrica Frigoglass a fost cuprinsa de flacari. Incendiu se manifesta generalizat.

- Un barbat in varsta de 53 de ani, care calatorea pe bicicleta intre Timișoara și Sacalaz, a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un camion. „Un barbat in varsta de 29 de ani a condus un autocamion pe DN 59 A dinspre Timișoara inspre Sacalaz, iar la un moment dat a surprins […] Articolul Biciclist…

- COMUNICAT DE PRESA Au fost ecologizate doua importante drumuri și zone turistice din județul Cluj Consiliul Județean Cluj a derulat marți, 27 aprilie a.c., impreuna cu Primaria comunei Gilau,