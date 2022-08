Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare la sfarsit de saptamana pentru CSC Dumbravita. Echipa de fotbal a comunei a primit acceptul FRF de a evoluat in Liga 2. Timisenii au primit, aparent nu fara emotii, certificarea de participare in editia 2022-23 a Ligii 2. Hunedoara, care a ratat promovarea la baraj, astepta la „cotitura”.…

- Miercuri, 15 iunie, CSC Dumbravita a depus oficial, la Federatia Romana de Fotbal, dosarul de inscriere in Liga a 2-a. Astfel, clubul dumbravitean dezminte zvonurile tot mai multe, potrivit carora nu se va inscrie in esalonul secund. Problemele vin insa de la Hunedoara. CSC Dumbravita a fost marea surpriza…

- Minaur Baia Mare, CSC Dumbravița, CSM Slatina, Oțelul Galați și Progresul Spartac sunt formațiile ce și-au caștigat dreptul de a evolua in eșalonul secund, dupa disputarea manșei retur a jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a II-a, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Dupa ce a pierdut la…

- Minaur Baia Mare promoveaza in Liga 2, alaturi de Oțelul, Progresul Spartac, Dumbravița și Slatina Minaur Baia Mare a promovat in Liga 2, in timp ce gruparea CS Hunedoara va petrece și sezonul urmator in Liga 3. Formația lui Ciprian Danciu a caștigat partida de pe teren propriu cu scorul de 4-1 in…

- Azi, 8 iunie, de la ora 17.30 (Digi Sport 1), stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare va gazdui returul finalei barajului de promovare in Liga 2 dintre CS Minaur si CS Hunedoara. In tur, oaspetii de azi s-au impus cu scorul de 2-1. Chiar daca hunedorenii pleaca cu prima sansa la accederea in esalonul…

- Formatiile oltene CSM Slatina si Viitorul Daesti sustin astazi, de la ora 18.00, meciurile primei manse din barajul pentru promovare in Liga 2 . Astfel, reprezentanta Oltului va primi vizita formatiei dambovitene FC Pucioasa. Jocul de pe stadionul „Dumitru Tica Popescu“ va fi arbitrat de Catalin Busi…