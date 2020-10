Două inițiative pentru a crește rezistența financiară a gospodăriilor Exista voci, unele dintre ele venind din partea autoritaților europene sau naționale, care considera educația financiara ca parte a domeniului mai larg al protecției consumatorilor, cu un rol preventiv, iar altele o trateaza separat și complementar acestui domeniu. Originea interesului pentru educația financiara a consumatorilor se afla în criza economica din 2008, care a evidențiat necesitatea furnizarii publicului larg a unor informații transparente și accesibile privind produsele și serviciile financiare, a educației financiare și existența instrumentelor adecvate pentru a lua decizii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Publicat: 20 Mai, 2015 - 07:42 Adrian SEVERIN Printr-o coincidența, astazi, 5 octombrie 2020, Ziua internaționala a educației, incep efectiv, intr-o atmosfera de confuzie generala, și cursurile universitare, dupa ce in ultimele zile ale saptamanii precedente au avut loc triste festivitați de…

- Un copil nascut astazi in Romania va atinge doar jumatate din potențialul de productivitate a unui adult complet educat și sanatos, potrivit celei mai recente actualizari a Indexului Capitalului Uman (HCI) al Bancii Mondiale.

- Problemele actuale ale României reprezinta un efect direct al lipsei de educație. Vorbim atât despre educația școlara, nivelul acesteia este unul aflat în neconcordanța cu realitatea zilelor noastre. Școala româneasca lasa impresia ca este o nava aflata în deriva, care…

- Pierderile platformei financiare Revolut s-au triplat inaintea pandemiei, in urma investitiilor in produsele companiei Platforma financiara britanica Revolut a raportat pierderi mai mult decat triple pentru 2019, o noua dovada a presiunilor cu care se confruntau firmele din domeniul tehnologiei financiare…

- „Avem și acum in derulare proiecte mari, de anvergura care ne-au ajutat pe timp de criza”, a marturisit Gavril Mureșan, directorul Electroplast. Acesta a recunoscut ca in urma cu 12 ani, compania a trecut prin momente extrem de dificile. Cum a reușit sa supraviețuiasca: „Criza din 2008-2010 ne-a cutremurat…

- CHIȘINAU, 11 aug - Sputnik. In deschiderea evenimentului, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a menționat ca educația financiara este o preocupare importanta a Bancii Naționale. „Astazi, noua realitate pe care o parcurge intreaga omenire impune o noua viziune asupra educației financiare, bazata…

- Biroul prezidiului Academiei Romane a transmis redactiei ZIUA de Constanta un punct de vedere prin intermediul caruia cel mai inalt for al intelectualitatii romanesti doreste sa atraga atentia asupra catorva elemente importante referitoare la actuala situatie a invatamantului romanesc, pornind de la…

- ”Averea financiara a romanilor a crescut in medie cu 7% in ultimii 20 de ani, intr-un ritm mai lent decat cresterea de 10% inregistrata in Europa Centrala si de Est, statele baltice si Rusia in aceeasi perioada”, arata Boston Consulting Group (BCG) in cel mai recent raport al sau, Global Wealth Report.…