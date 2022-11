Stiri pe aceeasi tema

- E ancheta la Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, dupa ce doua uniforme de polițist au fost folosite ca recuzita la o nunta ce a avut loc in weekend. Mai precis, doua femei au jucat gaina, obicei de nunta romanesc inca folosit in Moldova, imbracate in uniforme ale Poliției Romane, scrie europafm.ro.…

- Polițiștii din Vaslui fac verificari dupa ce in mediul online a aparut un videoclip cu doua femei, infirmiere la Spitalul Județean din oraș, purtand uniforma de agent și dansand „jocul gainii” la o petrecere.

- Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, cele doua infirmiere de la Spitalul Judetean Vaslui participau la nunta de argint a unei colege, la un restaurant. La un moment dat, imbracate in uniforma Politiei Romane, au dansat gaina, un obicei din zona. In timpul dansului au primit si bani…

- Dupa Inmormantarea fara decedat de acum zile, la Vaslui este semnalata o alta manifestare publica interesanta. Doua infirmiere au fost filmate (filmarea a ajuns in spațiul public) in uniforme de polițist dansand la o petrecere Dansul gainii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Trei persoane au fost arestate intr-un dosar de falsificare de bani, iar un minor este cercetat sub control judiciar, anchetatorii gasind la perchezitii sumele de 222.360 de euro contrafacuti in mai multe tipuri de bancnote, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, informeaza…

- Un tanar din Satu Mare s-a ales cu dosar penal, deorece a furat produse in valoare de 10 lei dintr-un magazin din centrul municipiului. Deși prejudiciul a fost recuperat in totalitate, barbatul risca, acum, pana la 3 ani de inchisoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „Politistii…

- Poliția din Constanța a deschis un dosar pentru o infracțiune de distrugere din culpa, in urma unui incendiu produs la Arhiepiscopia Tomisului. „In cauza a fost intocmit un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere din culpa. Cercetarile continua,…

- Un politist local din Ploiesti a fost lovit de un barbat in varsta de 50 de ani, agresorul fiind identificat si cercetat penal, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…