- Doua incendii care se propaga cu repeziciune in nordul Californiei s-au extins la peste doua treimi din suprafata Los Angeles, context in care peste 20.000 de localnici au primit ordin de evacuare,...

- Autoritatile americane continua sa caute 16 persoane care sunt in continuare date disparute in urma unui incendiu de vegetatie devastator din nordul Californiei, soldat cu cel putin sase decese, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cei aproximativ 36.000 de pompieri, care se lupta cu unul dintre cele mai distrugatoare incendii de vegetatie din istoria statului California, spera ca vantul mai calm de marti sa le permita sa avanseze in actiunile de control al flacarilor, potrivit Reuters. Decesele a sase persoane au fost confirmate…

- Doi copii si strabunica lor sunt printre cele cinci persoane care au murit in incendiile de vegetatie din nordul Californiei, in SUA, scrie BBC potrivit News.ro . Doi pompieri au murit joi, 17 persoane sunt date disparute, iar zeci de mii si-au parasit casele. Sherry Bledsoe a confirmat ca bunica ei,…

- Incendiul de vegetatie declansat de la inceputul saptamanii in nordul Californiei, supranumit "tornada de foc", continua sa se extinda sambata, dupa ce a ucis doi pompieri si a distrus sute de cladiri, provocand evacuarea a mii de oameni, relateaza Agerpres citand Reuters.

- Incendiile de vegetatie din California s-au extins marti pana in apropierea Parcului National Yosemite, in timp ce echipele de interventie se lupta cu flacarile in conditii dificile - teren in panta, greu accesibil, si fum gros degajat de foc - pentru a proteja comunitatile aflate in pericol, informeaza…

- Acuzații de viol aduse actorului Sylvester Stallone la sfarșitul anului trecut sunt reanalizate de poliția americana, a anunțat procuratura din Los Angeles, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al procuraturii nu a oferit alte informații, dar a spus ca acest caz a fost…

- Un seism cu magnitudinea 3,8 a fost resimtit luni seara in cladirile din Oakland, California.Cutremurul s a produs la aproximativ 3 kilometri est nord est de Oakland, la o adancime de 9 km, a precizat Institutul American de Geofizica USGS .Pentru moment, nu au fost semnalate daune in urma seismului,…