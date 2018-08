Stiri pe aceeasi tema

- Doua incendii care se propaga cu repeziciune in nordul Californiei s-au extins la peste doua treimi din suprafata Los Angeles, context in care peste 20.000 de localnici au primit ordin de evacuare, relateaza Reuters. Cele doua incendii numite impreuna "Complexul Mendocino" fac ravagii…

- Alte zeci de mii de persoane au fost forțate vineri sa iși paraseasca locuințele din statul american California, din cauza incendiilor de vegetație care s-au extins in orașul Mendocino, au transmis reprezentanții Departamentului de Pompieri din California, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul…

- Cel puțin șase persoane au murit in California din Statele Unite, iar alte cateva mii au fost evacuate, in urma incendiului de vegetație care inca se extinde, deși mii de pompieri incearca de o saptamana sa il stinga, scrie ziare.com.

- Sute de case și firme din nordul Californiei au fost evacuate luni in urma unor incendii de vegetație care au avut loc in weekend și care amenințau sa se extinda din cauza vantului, forțandu-i pe localnici sa-și paraseasca locuințele, noteaza Associated Press, informeaza Mediafax.Incendiile…

- Ziua Romanilor de Pretutindeni este sarbatorita si de comunitatea din Los Angeles, printr-un festival organizat de Romanian Traditions in California, condusa de Dorina Manga. Peste 500 de persoane au participat in prima zi a festivalului „Be Romanian for a day”, care se desfasoara pe parcursul acestui…