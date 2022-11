Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei respinge aserțiunile exprimate de președintele Federației Ruse care induc in mod fals ideea ca Romania ar avea pretenții teritoriale fața de Ucraina.

Rusia a tratat intotdeauna Ucraina și poporul acesteia cu respect și caldura, așa o face și acum, in ciuda actualei „confruntari tragice", a declarat vineri președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, potrivit Rosbalt, anunța Rador.

ONU, Turcia și Ucraina continua sa implementeze acordul privind cerealele și au convenit asupra unui plan de tranzit pentru ca luni 16 nave sa treaca prin Marea Neagra, in ciuda retragerii Rusiei din pactul care a permis exportul ucrainean, informeaza Reuters.

Locuitorii din Tuva, una dintre cele mai izolate regiuni ale Federației Ruse, incearca sa iasa din saracie cu riscul de a muri intr-un razboi care nu e al lor.

Rusia a decis sa solicite pe 8 septembrie o discuție in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pe tema livrarilor externe de armament catre Ucraina, a declarat reprezentantul permanent al Federației Ruse in organizație, Vassily Nebenzia.

Stramtoarea Bosfor din Turcia este inchisa navigației! Totul dupa ce o nava care se indrepta din Ucraina spre Istanbul s-a rasturnat, informeaza garda de coasta din Turcia.

Odata cu inceputul noului sezon fotbalistic in Ucraina, marti, in ciuda invaziei ruse care continua, jucatorii unei echipe din Mariupol spera sa poata reprezenta cu cinste orasul lor devastat de lupte si aflat sub ocupatie, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Alte doua nave au plecat vineri din porturile ucrainene de la Marea Neagra, inclusiv una incarcata cu primele cantitati de grau ce vor fi exportate de Ucraina pe mare de la semnarea acordului international intermediat de ONU, a anuntat Ministerul Apararii din Turcia, informeaza Reuters.