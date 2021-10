Echipe de control de la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatrilor (CRPC) Bucuresti-Ilfov au facut, vineri, verificari la unitati hoteliere de cea mai inalta clasificare din Capitala, atat in spatiile de cazare, cat si in cele de alimentatie publica. Ca urmare, la doua hoteluri au fost constatate deficiente: depozitarea, in blocul alimentar, fara respectarea conditiilor de temperatura recomandate de producator (mai putin de -18*C), a unor materii prime care urmau sa fie utilizate in procesul de fabricatie, destinate consumului uman, existenta in depozit a unor produse alimentare fara…