Un vaccin care protejează cel puţin un an

Vaccinul COVID-19 de la Moderna ar asigura o imunitate de cel puțin un an, conform reprezentanților companiei. Cei de la Moderna Inc au declarat că vaccinul ar trebui să asigure o imunitate de cel puțin un an, scrie Reuters. De asemenea, compania este încrezătoare că tehnologia ARN messenger (ARNm) pe care a folosit-o… [citeste mai departe]