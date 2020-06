Două generaţii de liceeni pierdute la Iaşi. Și-au aruncat patru ani de viață la coș „Ziarul de Iasi" a realizat o inedit statistica, cu privire la numarul de elevi care au sustinut si au promovat bacalaureatul din 2011 si pana in prezent, pentru a vedea, in situatia in care nu s-ar fi sustinut acest examen din cauza Covid-19, cati candidati ar fi putut obtine aceasta diploma din cei care, in buna masura, isi luasera gandul de la ea. Practic, conform datelor oficiale, in medie, din 2011 pana in prezent (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor din Iasi care si-au pierdut viata din cauza infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 38. Inca trei ieseni au murit in ultimele 24 de ore, avand diagnosticul de COVID 19. Unul dintre cei decedati, o femeie de 69 de ani care suferea de boli asociate, dar, care dupa cum sunt descrise…

- In ultimele 24 de ore, au fost dezinfectate toate spatiile din sectiile ambulatorii de la Institutul Regional de Oncologie din Iasi pentru reluarea activitatii. Managerul IRO, Mirela Grosu, a precizat ca un brancardier a fost depistat pozitiv cu COVID 19, in prezent fiind internat la Spitalul de Boli…

- Patru cadre medicale de la Spitalul Clinic Doctor Parhon din Iași au fost confirmate cu coronavirus, angajații au intrat in contact cu persoane confirmate pozitiv cu COVID-19. Aceștia au fost transportați la Spitalul de Boli Infecțioase.Este vorba de doi medici și doua infirmiere dela Spitalul Clinic…

- In judetul Iasi, ieri, erau confirmate 207 cazuri de COVID 19 de la inceputul pandemiei, iar dintre acestea, 45 au fost declarate ca fiind vindecate. Practic, ieri, un singur iesean a castigat batalia cu infectia cu SARS CoV2. In schimb, in ultimele 24 de ore, doi ieseni au decedat. De remarcat este…

- Un numar de 99 de bolnavi diagnosticati cu COVID-19 sunt internati in prezent la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unitatea mai avand libere doar doua paturi pentru persoanele suspectate ca ar fi contactat virusul potrivit news.ro.Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul…

- “Dragi zlatneni, din pacate ieri a fost confirmat pozitiv cu Coronavirus un coleg din Primaria Zlatna. Cei care au intrat in contact direct(inclusiv eu) cu acesta sunt izolati in diverse locatii – la domiciliu sau la baza sportiva a orasului. Acest lucru nu inseamna ca tot orasul Zlatna este contaminat!…

- Nu mai puțin de 52 de cadre medicale au fost confirmate cu Covid-19 luni, iar doua persoane internate in ultimele zile in spital au murit. Spitalul va fi inchis și toți medicii din spital vor fi puși in izolare, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru. Spitalul va fi dezinfectat…

- Grupul de comunicare strategica informeaza ca pana duminica, 22.03.2020, dintre cele 433 de persoane confirmate pozitiv, 64 au fost declarate vindecate și externate (47 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța și 1 la Iași). Practic, 12 romani infectați de coronavirus s-au vindecat…