Sara și Amanda Eldritch sufereau de o forma grava de germafobie, fiind obligate ca in fiecare zi sa faca dus cate zece ore. Viața gemenelor, in varsta de 33 de ani, devenise un calvar de nesuportat. Din cauza bolii, ele nu aveau un loc de munca și se izolasera in propria locuința.

In ciuda numeroaselor tratamente, nu și-au putut controla anxietatea, care a devenit din ce in ce mai apasatoare. Tinerele au fost descoperite in mașina cu o rani mortale provocate de o arma de foc.

Impresionați de povestea celor doua, localnicii au donat importante sume de bani pentru a o ajuta pe mama…