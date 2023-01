Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Gherla a dispus pe 12 decembrie arestarea preventiva a unui barbat de 34 de ani din comuna Bonțida. Acesta este banuit de comiterea infracțiunilor de violența in familie și incalcarea masurilor instituite prin ordinul de protecție. Pe 11 decembrie, in jurul orei 04.00, polițiștii de la Secția…

- O tanara dintr-o comuna braileana și-a lasat copilul de un an și 5 luni in grija unor rude ale concubinului sau și a plecat cu un alt barbat, cu care a inceput o „relație de dragoste”.

- In luna Mai a anului curent, un barbat din Campia Turzii, aflat sub influența alcoolului, a fost reținut dupa ce a amenințat un polițist, l-a lovit și l-a mușcat de mana, ulterior fiind condamnat la inchisoare cu executare de Judecatoria Turda. Ce s-a intamplat in luna Mai? In 2 Mai 2022, in jurul orei…

- Ieri, 17 noiembrie, polițiștii Postului de Poliție Comunal Stramtura au depistat pe raza comunei Stramtura un barbat de 37 de ani din Bistrița Nasaud, pe numele caruia Judecatoria Caransebeș a emis in data de 16 noiembrie a.c., un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii. Acesta a fost condamnat la…

- Ar fi spart patru mașini, iar pe-a cincea a furat-o din parcare. Un chișinauian in varsta de 32 de ani a ajuns pe mana poliției, suspectat ca ar fi rapit un autoturism, parcat in sectorul Ciocana, apoi s-a izbit cu el intr-un copac și l-a abandonat, transmite Echipa.md . Potrivit oamenilor legii, acesta…

- Procurorii din Constanța cer arestarea unui barbat care a furat patru conserve de ton. Anchetatorii au cerut judecatorilor arestarea preventiva, desi prejudiciul este in valoare de 39 de lei. Judecatorii au refuzat si l-au lasat liber. Surse spun insa ca hotul ar fi recidivist si ar avea mai multe…