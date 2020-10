Stiri pe aceeasi tema

- Doua functionare de la Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei(SPCLEP) Galati si o persoana fara calitate speciala au fost condamnate definitiv pentru fapte de coruptie, informeaza luni, Directia Generala Anticoruptie-Serviciul Judetean Anticoruptie Galati. Potrivit sursei citate,…

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava, dupa fotografiile aparute in mediul online privind posibile fapte cu caracter antisemit impotriva unui candidat la alegerile locale pentru Primaria Dornesti. Presa locala a relatat despre faptul…

- Parchetul olandez a informat vineri ca i-a aplicat o amenda ministrului justitiei, Ferdinand Grapperhaus, care, cu ocazia casatoriei sale in luna august, a incalcat masura de distantare sociala impusa contra raspandirii noului coronavirus, transmite AFP.'Ministerul Public i-a aplicat o amenda…

- Costel Dumitru, 52 de ani, fost primar și fost secretar executiv PNL Giurgiu, vizeaza din nou fotoliul de primar din Florești-Stoenești, comuna cu aproape 10.000 de locuitori. Dumitru are o condamnare de șase luni cu suspendare din precedentul mandat, 2010-2015, pentru conflict de interese. Acum spune…

- Un barbat de 38 de ani din Braila, pe numele caruia autoritatile din Austria au emis un mandat de arestare pentru trafic de droguri, a fost depistat de politisti si se afla acum in arestul IPJ Braila. "In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca pe numele barbatului exista…