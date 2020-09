Două focare noi de coronavirus în judeţul Iaşi: firmă de textile şi IRO La Iasi, ieri au fost raportate 46 de noi cazuri de COVID 19. In continuare, judetul nostru se afla pe „podium" dupa Suceava si Ilfov, care se afla la egalitate cu 53 de noi cazuri si Cluj cu 49 de noi cazuri , excluzand Bucurestiul, unde s-au inregistrat 214 noi cazuri. Tot ieri, au fost raportate 33 de externari din spitalele COVID si suport din Iasi, dar si un numar de 60 de persoane reconfirmate cu infectia cu SARS COV 2. Potrivit reprezentantilor CJSU si ai DSP (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

