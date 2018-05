Stiri pe aceeasi tema

- Forte din mai multe judete intervin, sambata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul National Domogled - Valea Cernei, in sprijin fiind solicitate si doua elicoptere. "Un turist a anuntat,...

- Un numar de 92 de pompieri din patru judete, dar si 40 de lucratori silvici au fost mobilizati, sambata dimineata, in Parcul National Domogled – Valea Cernei, din judetul Caras-Severin, pentru a stinge incendiul izbucnit intr-o padure de pin, fiind solicitate si doua elicoptere.

- Un incendiu de vegetație uscata amenința Parcul Național Domogled – Valea Cernei. A ars deja o padure de pin de aproape un hectar, spun pompierii. Incendiul a fost sesizat de un turist, care a vazut fumul din elicopter. Vezi galeria foto + 3 + 3 Potrivit pompierilor din cadrul ISU Caraș-Severin, incendiul…

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, intr-o padure de pin din Parcul National Domogled – Valea Cernei, din judetul Caras-Severin, fiind afectata o suprafata de aproximativ un hectar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sapte persoane, printre care si cinci pompieri, au fost ranite joi dimineata intr-un accident rutier petrecut in judetul Dolj, in care au fost implicate un autoturism si o duba. In momentul producerii evenimentului, pompierii se indreptau spre serviciu. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Incendiu la un autoturism in zona Artego din Targu Jiu. Intervin pompierii in acest moment. Articolul ACUM: INCENDIU in zona ARTEGO din Targu Jiu apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un puternic incendiu a izbucnit vineri dimineata la acoperisul unei locuinte din Medgidia, iar din cauza vantului puternic flacarile s-au extins apoi la alte noua case, in care locuiau 43 de persoane. La fata locului intervin peste 40 de pompieri. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Politisti de investigare a criminalitații economice din Prahova au efectuat in aceasta dimineața o perchezitie la domiciliul unei persoane banuite de punerea in circulație de marfuri contrafacute. In aceasta dimineața, polițiști de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului…