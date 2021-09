V. Stoica Instituția Prefectului Județul Prahova a informat, ieri, ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Prahova, la nivelul județului Prahova au fost identificate doua focare de Covid-19. Primul focar a fost depistat intr-o tabara de baschet organizata in Azuga, unde au fost identificați 7 copii pozitivi COVID-19, care in prezent se afla in izolare la domiciliu, sub supravegerea medicilor de familie. Al doilea focar – intr-un cantonament al unei echipe de handbal, in Campina, unde au fost identificați tot 7 copii pozitivi COVID-19. Și aceștia se afla in izolare la domiciliu,…