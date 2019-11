Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut noaptea trecuta, in județul Valcea, cand o duba a trecut pe langa doi polițiști aflați in misiune, care au facut semnul de oprire. In mașina se aflat doi barbați care și-au continuat in viteza fuga. Au fost trase mai multe focuri de arma, dar fugarii și-au continuat drumul pana…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…

- Incidentul s-a produs pe strada Mircea cel Batran 24, in sectorul Ciocana al orașului Chișinau. Un martor ocular ne-a expediat imaginile de la fața locului. Potrivit sursei, mașina a ars in totalitate. Se pare ca totul a pornit de la o explozie. Preliminar, victime nu sunt. Circumstanțele se stabilesc.

- Holly Persic se indrepta catre o biblioteca din comitatul Allegheny, situat in statul Pennsylvania, cand a observat ca autovehiculul pe care il conducea se comporta neobisnuit. ''Sotia mea m-a sunat de la Northland Library si mi-a spus ca masina ei mirosea ca si cum ar fi luat foc si scotea un sunet…

- Clipe de panica pe drumul care leaga judetele Arges si Brasov. Un sofer neatent a trecut pe langa moarte, dupa ce a cazut cu masina intr-o groapa, plina cu bucati din fier. Incidentul a avut loc in zona unui santier.

- 400 de persoane au fost evacuate in doua state din estul Australiei, din cauza a peste 130 de incendii de vegetație. S-au inregistrat doar pagube materiale si nicio persoana nu si-a pierdut viata. Aproape o mie de pompieri lupta cu cele peste 80 de incendii in Queensland, o zona afectata de o seceta…

- • Un tanar din Iasi se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost lovit de o masina • Incidentul s-a petrecut sambata seara in comuna ieseana Ruginoasa • Dupa o cearta cu iubita, barbatul a vrut sa-i atraga atentia acesteia si a luat o decizie de-a dreptul incredibila • S-a intins pe mijlocul [...]

- Un barbat a fost batut in trafic in timp ce se afla in propria mașina. Incidentul a fost surprins cu cateva momente in urma pe strada Testemițianu din Capitala.Imaginile au fost filmate și postate pe o rețea de socializare.