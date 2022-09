Două fetițe de cinci anișori, abuzate sexual de un bărbat de 72 de ani Orori de neimaginat s-au petrecut intr-o comuna din Romania. Doua fetițe, ambele in varsta de cinci ani, au fost abuzate de un barbat de 72 de ani. Individul a fost reținut aseara pentru viol și corupere sexuala. Cele doua fetițe sunt verișoare, iar una dintre ele este vecina cu agresorul. Individul le-a ademenit in locuința lui pe bietele copile, pacalindu-le ca le va da sa guste must. Odata prinse in capcana, barbatul a devenit violent. Fiind atat de mici, fetițele nu au avut nicio șansa – individul le-a violat și abuzat pe amandoua. Cand au scapat de acolo, micuțele au fugit acasa, unde au… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurori au prins in flagrant un barbat care transporta 93.780 de comprimate dintr-un medicament și 196.770 de comprimate din alt medicament ascunse in 5 cutii de carton și depozitate in mașina. Cele doua medicamente fac parte din categoria drogurilor de risc. Din cercetarile anchetatorilor …

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au perchezitionat sediul unei clinici medicale din Capitala, acuzata ca trafic de organe, respectiv introducerea in Romania a aproximativ 300 de cornee folosite la transplant. "Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au perchezitionat sediul unei clinici medicale din Capitala, acuzata ca trafic de organe.Mai exact este vorba despre introducerea in Romania a aproximativ 300 de cornee folosite la transplant, conform Agerpres.roProcurorii din cadrul Parchetului…

- Potrivit bzi.ro, exista o instanța in Romania care a pedepsit un inculpat trimițandu-l la școala! Desigur, pe langa inchisoare cu suspendare, munca in folosul comunitații, daune materiale. Sa vedem despre ce este vorba. In 2017, un cioban din Ruginoasa, județul Iași, nu doar ca și-a lasat oile sa pasca…

- Alessia Maria Raiciu a fost gasita moarta in propria locuința de catre parinții ei. Anchetatorii spun ca moartea s-ar fi produs in somn. Alessia Maria Raiciu, una dintre cele mai talentate baschetbaliste din Romania, a fost gasita moarta in propria locuința chiar in ziua in care ar fi implinit 18 ani.…

- Un barbat de 43 de ani, locuitor al satului Colibași, raionul Cahul, este cercetat de „bravii” polițiști de frontiera pentru ca ar fi comis o mare „ilegalitate”. Mai exact, in urma cu o zi a fost reținut pe malul Prutului dupa ce inotat peste rat in vizita la fratele sau. „Oamenii legii” spun ca, pe…

- Anchetatorii au descoperit in Bihor primul laborator de extragere secundara a cocainei. O grupare a inchiriat o cabana in afara zonelor locuite din Bihor, iar acolo extrageau, pe cale chimica, cocaina. Valoarea cocainei descoperite este de 200.000 de euro. Polițiștii și procurorii au inceput sa supravegheze…