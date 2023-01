Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Calarași cauta o femeie de 58 de ani, care la data de 25 decembrie a plecat de acasa, din satul Bravicea, iar pina in prezent nu se cunoaște locul aflarii, transmite realitatea. Semnalmente: Inalțimea 1.55 – 1.60 m, corpolența medie, parul scurt, ochi caprui, imbracata intr-un pulover…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera l-au gasit pe un barbat, in varsta 69 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu in data de 25 decembrie, fiind dat disparut de catre familie. Barbatul a povestit oamenilor legii ca in ziua de Craciun, in jurul orei 18.00, a plecat din…

- Doi soferi au fost prinsi de politistii rutieri, de Craciun, conducand sub influenta drogurilor, in municipiul Piatra-Neamt, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. In noaptea de 24/25 decembrie 2022, in jurul orei 02:20, politistii au depistat in trafic un tanar, in varsta…

- In prima zi de Craciun, polițiștii din Alba au fost la datorie pentru a asigura un climat de ordine și liniște publica și au intervenit la un numar de 49 de evenimente semnalate, majoritatea (47) fiind sesizari ale cetațenilor la 112. In aceasta perioada, nu au fost inregistrate fapte de tulburare a…

- Politistii rutieri sunt la datorie pentru a se asigura ca, indiferent de destinatie, veti ajunge in siguranta. Avand in vedere conditiile meteo, le reamintesc soferilor ca, in conditiile unui carosabil umed sa adopte o maniera calma de conducere, evitand bruscarea comenzilor vehiculului. Viteza redusa,…

- Polițiștii clujeni apeleaza la ajutorul cetațenilor pentru a gasi un barbat de 70 de ani din comuna comuna Cașeiu, județul Cluj. Acesta a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. La data de 23 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au fost sesizați despre faptul…

- Batran de 72 de ani din Cristinești, cautat de familie cu Poliția. A disparut de 10 zile Polițiștii botoșaneni au fost sesizați astazi, 24 noiembrie 2022, cu privire la faptul ca, un barbat, de 72 de ani, din comuna Cristinești, a parasit in mod voluntar domiciliul, pe data de 15 noiembrie a.c., iar…

- Polițiștii din județul Cluj cauta o fata de 14 ani, care a disparut joi seara, dintr-un centru de plasament din orașul Cluj-Napoca. „La data de 10 noiembrie a.c. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minora COVACI CRENGUȚA MARIA, in varsta de 14 ani,…