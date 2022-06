In 1976 o bunica și-a luat cele doua nepoate, gemene identice, la piața, intr-o localitate din Coreea de Sud. Dar s-a intors cu una, cealalta pierzandu-se in mulțime. Dupa multiple peripeții, cea pierduta a fost infiata de o familie din SUA. Cele doua, care au crescut una in Coreea de Sud și cealalta in SUA, s-au intalnit dupa 45 de ani. Cercetatorii au fost curioși sa vada care sunt asemanarile / diferențele dintre gemene, data fiind raritatea unor astfel de cazuri, in care gemeni identifici traiesc o parte semnificativa din viața separați, in țari / culturi diferite. Iata ce au descoperit.