- Doua fetițe ecuadoriene, in varsta de trei și cinci ani, au fost aruncate in mijlocul nopții din varful acestui zid inalt de patru metri, aflat la granița dintre Mexic și Statele Unite. Serviciul american al Vamilor și Protecției Frontierelor (CBP) SUA a raportat incidentul, dupa ce un operator al camerelor…

- Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) al Statelor Unite a anuntat joi prelungirea cel putin pana la 21 aprilie a restrictiilor privind trecerea frontierei cu Mexicul, informeaza dpa. In aceeasi zi, o oficialitate de la Casa Alba, citata de Reuters, a declarat ca SUA vor transmite migrantilor…

- Fostul presedinte republican Donald Trump a declarat vineri ca frontiera dintre SUA si Mexic "este complet scapata de sub control din cauza conducerii dezastruoase" a actualului lider de la Casa Alba, democratul Joe Biden, caruia i-a cerut sa puna capat la ceea ce a calificat drept "un cosmar frontalier",…

- Fetele și femeile tinere cu varsta cuprinsa intre 14 și 24 de ani iși asuma responsabilitatea pentru majoritatea treburilor casnice pe timpul pandemiei, avand mai puțin timp sa se concentreze asupra educației lor, potrivit unui nou sondaj. Pe timp de pandemie, 66% dintre ele au declarat ca petrec mai…

- Polonia ar putea impune reguli mai stricte de intrare in țara, la frontiera cu Republica Ceha și Slovacia, pe masura ce numarul cazurilor de Covid crește, potrivit Mediafax. Ministrul polonez al Sanatații, Adam Niedzielski, a declarat ca o decizie va fi luata saptamana viitoare, conform DPA.…

- Presedintele american, Joe Biden, a comunicat, joi, Congresului ca a anulat finantarea prin procedura de urgenta nationala a proiectului construirii zidului la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, informeaza site-ul de stiri Axios.com, citat de Mediafax.

- De doua zile, cozile la vaccinare cu prima doza de ser anti-covid sunt o amintire. In centrele de vaccinare doar persoanele de peste 65 de ani au avut acces. Regulile sunt stricte: cine nu se incadreaza in categoria de varsta nu primește serul. In plus nu-i loc nici de risipa cand vine vorba de dozele…