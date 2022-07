Două fete din Suceava, filmate în trafic, ieșite pe geamul unei mașini în mers. Cum le-au sancționat polițiștii Doua tinere de 19 ani au fost amendate cu cate 435 de lei dupa ce au fost surprinse in timp ce se plimbau mai mulți kilometri ieșite pe geamul mașinii, pe DN 17, la Ilișești. Șoferul autoturismului, un tanar de aceeași varsta, a primit și el o amenda de 870 de lei, a anunțat sambata IPJ Suceava, citat de Monitorul de Suceava. Imagini cu cele doua tinere sprijinindu-se pe portiere in timp ce mașina circula au aparut in spațiul public. Ulterior, polițiștii suceveni s-au autosesizat și au identificat mașina, apoi pe șofer și pe cele doua fete. „Tanarul care conducea mașina are doar 19 ani și este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

