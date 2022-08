Stiri pe aceeasi tema

- Un accident șocant a avut loc in urma cu puțin timp in Braila. In urma impactului de-a dreptul devastator, o adolescenta in varsta de 17 ani s-a stins din viața. Cea de-a doua victima, o adolescenta in varsta de 14 ani, este in prezent la spital, in stare foarte grava. Iata cum s-a intamplat totul!

- Adolescentul de doar 16 ani, care a furat saptamana trecuta autoturismul matusii sale si a produs un accident mortal la Cobadin, a decedat in aceasta dimineata.In urma accidentului de pe 5 august, soferul minor a ajuns la spital in stare grava, fiind in coma si intubat. In aceasta dimineata si a dat…

- Politistii Brigazii de Politie Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au depistat in trafic, in zona localitatii Margina din judetul Timis, pe Autostrada A1, sensul de mers Lugoj – Deva, un sofer care conducea o masina Ferrari cu 230 km pe ora. Barbatul a fost amendat si i-a fost suspendat dreptul de a conduce…

- Doua persoane ar fi murit in urma unei supradoze dupa ce mai mulți tineri care participau la Festivalul SAGA din București au fost aduși vineri seara in stare foarte grava la mai multe spitale din Capitala, informeaza Gandul.ro, care citeaza surse medicale. Un tanar din Republica Moldova, in varsta…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a murit, sambata, iar alți doi au ajuns in stare grava la spital, dupa ce au coborat in fantana, in localitatea Valea Canepii, din județul Braila, sa monteze o motopompa și nu au reușit sa mai iasa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Prima dimineața din weekend a inceput intr-un mod tragic pentru mai multe familii. Un autotren și o autoutilitara au fost implicate intr-o coliziune frontala pe DN 2 Adjud – Bacau, in zona localitații Racaciuni, Bacau. Impactul atat de violent incat doua persoane au incetat din viața pe loc, iar alte…

- Un accident cumplit a avut loc joi dimineața in județul Prahova. Salvatorii au intervenit de urgența la fața locului. O femeie și fetița ei au fost lovite de o mașina, in timp ce incercau sa traverseze o strada. Totul s-a intamplat pe DJ 102 E, la intrarea in comuna prahoveana Plopu, din cate s-a aflat…

- Un accident grav a avut loc joi dimineața in județul Prahova. Potrivit primelor informații, un copil a murit și o femeie este in stare grava. Victimele au fost lovite de o mașina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…