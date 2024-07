Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța canicula prelungita in urmatoarele 4 saptamani, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada a anului. In cazul in care intenționați sa plecați in vacanța in urmatoarele saptamani caniculare, in materialul acesta veți gasi informații utile cu privire la…

- ARAD. Festivalul „Rock Maris” va fi organizat in ultimul sfarșit de saptamana din luna iulie, in zona Port Arthur, cu scopul de a promova muzica rock dar și o zona turistica atractiva din oraș.

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat ca primarul Municipiului Tulcea, Stefan Ilie, se afla in conflict de interese in legatura o serie de acte administrative emise de edil, care au avut ca rezultat un avantaj patrimonial pentru sine. „In perioada exercitarii mandatului de primar al Municipiului…

- Un barbat de 54 de ani a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un accident pe DN 7, in afara localitatii dambovitene Matasaru, dupa ce autoturismul sau a parasit partea carosabila, a transmis, joi, IPJ Dambovita.Potrivit sursei citate, alte doua persoane au fost ranite. Grav accident rutier…

- In cea mai mare parte a intervalului vremea va fi calduroasa local caniculara in partea continentala a regiunii intre 10 si 12 iunie, dar posibil si dupa data de 19 iunie cu o medie a valorilor termice diurne de 30...34 de grade.Potrivit ANM, exceptie va face intervalul 14 16 iunie cand media maximelor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, pe parcursul celor doua saptamani de prognoza vor fi usoare alternante termice, mai ales in primele zile, astfel ca vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte din intervalul…

- Cum va fi vremea pana in 24 iunie 2024: Temperaturi de peste 30 grade Celsius, dar și fenomene extreme. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele patru saptamani Cum va fi vremea pana in 24 iunie 2024: Temperaturi de peste 30 grade Celsius, dar și fenomene extreme. Prognoza meteo de la ANM, pentru…

- O noua ediție a festivalului „Folk Maris” are loc incepand de astazi, 24 mai, de la ora 19,00 in pitoreasca zona Port Arthur de pe malul Mureșului, timp de doua zile, cu concerte susținute de artiști de muzica folk aradeni dar și din țara. Programul muzical va fi completat de preparate culinare la gratar…