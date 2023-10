Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, cu sprijinul UNICEF Romania, a lansat, miercuri la Deva „Campania de promovare a serviciilor sociale specializate pentru victimele violentei de gen”, cu ocazia Zilei Internationale…

- Lupte violente in care sunt implicate forțe israeliene și membri Hamas au loc duminica. De asemenea, Israelul a lovit o zona din Liban de unde s-a tras spre un obiectiv militar israelian. Sute de persoane au fost ucise in timpul confruntarilor. Hezbollahul a intervenit și el in conflict, atacand duminica…

- Atacul ucrainean cu rachete asupra cartierului cartierului general al Statului Major al Flotei Ruse din Marea Neagra, vineri, s-a soldat cu morți și raniți, a declarat pentru presa americana șeful spionajului ucrainean Kirilo Budanov.

- Un barbat a fost gasit mort luni, in incendii de padure in regiunea Boetia, in centrul Greciei, pompieri greci luptau impotriva unui nou incendiu pe Insula Evia, iar opt persoane au fost spitalizate, relateaza AFP, conform news.ro.”Un cioban batran a fugit la stana sa-si salveze animalele si a fost…

- Trei femei si doi barbati au fost transportati la spitale din Capitala, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DJ 602, intre localitatile Sabareni si Joita, potrivit Agerpres."ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta seara sa intervina in urma unui accident rutier produs intre doua autoturisme,…

- Presa din Grecia a relatat miercuri, 16 august, despre un accident grav pe autostrada Salonic - Serres, in urma caruia un barbat si o femeie au murit, iar copiii lor au fost grav raniti, a scris news.ro. Ministerul de Externe a confirmat pentru Libertatea ca este vorba despre o familie de romani.MAE…

- Presa internaționala citeaza reacția președintelui roman Klaus Iohannis dupa atacurile rusești de azi-noapte asupra Ucrainei și, in particular, asupra portului dunarean Izmail, la mica distanța de granița cu Romania.

- Un pod la care se efectuau lucrari de constructie s-a prabusit partial duminica la Patras, in vestul Greciei, au informat serviciile de pompieri si politie, anuntand ca exista persoane prinse sub daramaturi si raniti, transmite AFP.