- O crima odioasa a avut loc intr-o localitate din Satu-Mare, unde doua femei au fost ucise cu sange rece de niște barbați care vindeau plapumi. Soțul uneia dintre victime a vorbit despre drama pe care o traiește și a marturisit ca nici nu-i vine sa creada ca s-a intamplat așa ceva.

- Poliția Republicii Moldova s-a alaturat campaniei „16 zile de activism impotriva violenței in baza de gen”, marcata in fiecare an in perioada 25 noiembrie - 10 decembrie și publica, in acest context, statistica cazurilor de violența in familie din primele noua luni ale anului curent.

- Maria Popovici este caștigatoarea ediției din 2016 a emisiunii iUmor – de atunci, poate ai mai vazut-o in rolul comic din filmul „Taci sau faci” sau in seria onlie „Razi ca Prostu'”. Maria insa s-a decis sa iși largeasca orizonturile, astfel incat acum și-a lansat o colecție vestimentara, in colaborare…

- Viorica Moise, in varsta de 50 de ani, este una din cele 10 persoane ucise in cumplitul accidente care a avut loc in județul Ialomița, la primele ore ale zilei de sambata. Pe langa șoferii celor doua autoturisme implicate in accident, au fost ucise și opt femei din satul Munteni-Buzau, care se indreptau…